МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для фракций пальмового масла, сообщает кабмин. Сбербанк снижает кешбэк по социально значимым товарам и услугам

"Для фракций пальмового масла в России больше не будет действовать ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%", — говорится в сообщении.

Таким образом, для пальмового масла и его фракций при ввозе в страну и продаже на территории РФ будет действовать стандартная ставка НДС в 20%.

Отмечается, что решение было принято для снижения использования пальмового масла в пищевых продуктах. Изменения в налоговый кодекс, которые ввели для пальмового масла стандартную ставку НДС в 20%, были утверждены в РФ ещё в 2019 году, тогда же постановлением правительства этот продукт был исключён из списка товаров, облагаемых льготным НДС. Вместе с тем фракции пальмового масла оставались в перечне кодов товаров для применения пониженной ставки.