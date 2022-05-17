МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о льготном периоде для технологических компаний в РФ, в течение которого они будут освобождены от уплаты налога на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности.

Документ разработан правительством РФ для возобновления с 1 января 2022 года действия льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной организацией инвентаризации имущества и имущественных прав. Эта льгота действовала в 2018-2019 годах и являлась стимулом для выявления и постановки на баланс таких прав, обеспечения их надлежащей правовой охраной и вовлечения в оборот.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, которые позволят организациям не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности при условии, что авторские права на имущество выявлены с 1 января текущего года, пояснял в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такой льготный режим будет действовать для крупных компаний в течение трех лет, а для малого и среднего бизнеса — пять лет. Причем преимущества от этих льгот получат те предприниматели, которые активно внедряют новые разработки последнего поколения, вкладываются в научные исследования и развивают стартапы, отмечал глава кабмина.

Введенный четыре года назад подобный режим даже за два года помог повысить уровень защиты интересов российских правообладателей, отмечал Мишустин. Теперь предлагается не просто возобновить льготный режим, но увеличить срок его действия, чтобы все предприниматели успели оформить свои права, подчеркивал он. Премьер надеется, что внедрение льготного налогового периода увеличит объем нематериальных активов российских компаний и сделает их более привлекательными для инвесторов.