МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины проголосовал за денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин на Украине

По его словам, теперь между Украиной и Россией "нет Соглашения об избежании двойного налогообложения", за денонсацию проголосовало 292 депутата Верховной рады.

"Это еще один удар по экономическим отношениям с РФ. Теперь доходы, полученные в стране агрессора, будут облагаться налогом и в Украине", — написал депутат в Telegram-канале.