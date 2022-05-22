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Украина денонсировала соглашение о двойном налогообложении с Россией
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. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины проголосовал за денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. По его словам,... ПРАЙМ, 22.05.2022
налоги, экономика, новости, украина, налоги, налоговое соглашение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины проголосовал за денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения.
По его словам, теперь между Украиной и Россией "нет Соглашения об избежании двойного налогообложения", за денонсацию проголосовало 292 депутата Верховной рады.
"Это еще один удар по экономическим отношениям с РФ. Теперь доходы, полученные в стране агрессора, будут облагаться налогом и в Украине", — написал депутат в Telegram-канале.