МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. НДС при сделках с бриллиантами остается ключевым сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов, его отмена даст россиянам новые инвестиционные возможности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев.

Бриллиант "Жар-птица"

Минфин готовит предложения по либерализации оборота алмазов и бриллиантов

"Либерализация этого сегмента даст россиянам, которые ищут инструменты для вложения и сбережения средств в условиях валютных ограничений и волатильности финансовых инструментов, необходимый им альтернативный физический актив. Безусловно, НДС на бриллианты сегодня является одним из ключевых сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов в этой области. Снятие его для инвестиционного сегмента даст россиянам новые возможности наряду с набравшим популярность на рынке инвестиционным золотом", — сказал Агуреев.

По его словам, "Алроса" на протяжении нескольких лет работает с частными покупателями в рамках программы Alrosa Diamond Exclusive. С марта 2022 года интерес к ее инвестиционной части вырос в несколько раз, что подтверждает востребованность этого инструмента у россиян.

Ранее "Ведомости" сообщили, что предправления ВТБ Андрей Костин направил в Минфин список предложений по стимулированию обращения бриллиантов в России. В нем, в частности, идет речь о возможности освободить от НДС не только операции по покупке и продаже бриллиантов физлицами, но также продажу драгкамней алмазодобытчиками банкам и населению. Для банков нулевую ставку НДС предлагается установить при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов.