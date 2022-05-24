МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. НДС при сделках с бриллиантами остается ключевым сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов, его отмена даст россиянам новые инвестиционные возможности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев. Минфин готовит предложения по либерализации оборота алмазов и бриллиантов

"Либерализация этого сегмента даст россиянам, которые ищут инструменты для вложения и сбережения средств в условиях валютных ограничений и волатильности финансовых инструментов, необходимый им альтернативный физический актив. Безусловно, НДС на бриллианты сегодня является одним из ключевых сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов в этой области. Снятие его для инвестиционного сегмента даст россиянам новые возможности наряду с набравшим популярность на рынке инвестиционным золотом", — сказал Агуреев.

По его словам, "Алроса" на протяжении нескольких лет работает с частными покупателями в рамках программы Alrosa Diamond Exclusive. С марта 2022 года интерес к ее инвестиционной части вырос в несколько раз, что подтверждает востребованность этого инструмента у россиян.

Ранее "Ведомости" сообщили, что предправления ВТБ Андрей Костин направил в Минфин список предложений по стимулированию обращения бриллиантов в России. В нем, в частности, идет речь о возможности освободить от НДС не только операции по покупке и продаже бриллиантов физлицами, но также продажу драгкамней алмазодобытчиками банкам и населению. Для банков нулевую ставку НДС предлагается установить при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов.