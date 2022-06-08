МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Налоговые поступления от предприятий мясной промышленности Москвы выросли на 20%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Минфин США временно разрешил своим гражданам платить налоги в России

"Столичные компании по переработке и консервированию мяса и мясной продукции в январе-апреле 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы более 640 миллионов рублей – это на 19,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — заявил Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы департамента.

В департаменте сообщили, что в городе работают 24 предприятия мясной отрасли, которые отправляют продукцию не только жителям столицы, но и в другие регионы страны. Московские предприятия поставляют на столичный рынок почти 66% потребляемых в городе колбас, сосисок и сарделек.

Пуртов добавил, что налог на доход физических лиц и налог на прибыль обеспечили 88% налоговых поступлений от отрасли. Налоги на имущество организаций, по специальным режимам, транспортный и местные налоги и сборы были перечислены в объеме 79,1 миллиона рублей.

"Производство мясной продукции является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности столицы, на нее приходится 12% общего объема налогов, поступающих от московских производителей продуктов питания. Столичные предприятия мясной отрасли наращивают производство, в результате растет поступление налогов в бюджет. Так, в январе-апреле эти компании перечислили в бюджет 490 миллионов рублей налога на доходы физлиц – это на 12,1% больше, чем за четыре месяца 2021 года. Отчисления по налогу на прибыль составили 71,6 миллиона рублей, превысив втрое показатель аналогичного периода прошлого года", — рассказал Пуртов.

В департаменте добавили, что производители мясной продукции могут воспользоваться антикризисными инструментами, разработанными для предприятий обрабатывающих отраслей и для бизнеса в целом, в том числе программами льготного кредитования на пополнение оборотных средств и на реализацию инвестиционных проектов, льготной ставкой земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства, и другими мерами. Они также могут стать участниками национального проекта "Производительность труда". Оказанная в рамках проекта поддержка позволит компаниям повышать производительность труда не менее чем на 5% в год.