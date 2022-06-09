МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Более 4,5 миллиона россиян с начала текущего года получили возмещения налогов на общую сумму свыше 267 миллиардов рублей против 287 миллиардов рублей за весь 2021 год, такая динамика стала возможна благодаря вводу механизма ускоренного возмещения, сообщил на брифинге руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. ФНС сообщила о почти двукратном росте поступление в бюджет от НДПИ

"Уже сегодня я могу сказать, что, например, мы в том году возместили более 287 миллиардов рублей (налогов-ред.) за весь год, а сейчас только с начала года мы возместили уже более 267 миллиардов рублей. Более 4,5 миллиона человек получили это ускоренное возмещение и могут быстрее пользоваться деньгами на текущие нужды или на что-либо еще", — сказал он.

Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления налоговых выплат физическим лицам.

"Мы добились того, что теперь мы можем давать возмещение по различным видам вычетов для людей — а это вычеты на учебу, на лечение, на покупку имущества. Мы можем давать эти вычеты не в течение трех месяцев, как это было ранее, а в течение 15 дней", — пояснил он. Мишустин: россиян освободят от уплаты налога при переводе от брокера

"То есть теперь, когда человек подает декларацию с вычетом, мы в течение 15 дней, производя этот возврат, делим на тех, где все понятно — им быстро отдаем. И те, кто, к сожалению, сделал какие-то ошибки – вынуждены будут подождать чуть подольше, чтобы мы разобрались, в чем ошибки", — добавил глава ФНС.

Кроме того, Егоров напомнил, что в 2022 году был отменен налог на процентные доходы по вкладам. Соответствующий закон вступил в силу в апреле. Согласно нему отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годах. "У нас отменен налог на доходы по вкладам, и люди — это 3,6 миллиона человек — смогут сэкономить более 60 миллиардов рублей", — отметил он.