МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Общая сумма перенесенных социальных взносов для бизнеса в текущем году составляет 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Минфин России продлил срок передачи финорганизациями информации в ФНС

Правительство России среди мер поддержки экономики предусмотрело отсрочку уплаты страховых взносов за второй и третий квартал текущего года для предприятий из широкого круга отраслей, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций. Выпадающие доходы будут компенсированы из федерального бюджета.

"В принципе логика очень простая: у нас есть 15 мая, следовательно, этот платеж нужно будет сделать 15 мая следующего года. То же самое будет с июнем, июлем и так далее. Распространяется и на второй, и на третий квартал", — подчеркнул Егоров.

Глава ФНС также сообщил, что налогоплательщики получают индивидуальные уведомления о льготах. Кроме того, доступные меры можно посмотреть на официальном сайте ведомства и с помощью ИНН.