2022-06-10T11:15:59+03:00
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2022-06-10T11:15:59+03:00
2022
https://1prime.ru/nalogy/20220610/837138924.html
Депутаты предложили лишить иноагентов права на упрощенное налогообложение
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ДЕПУТАТЫ ГД ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ЛИШАЕТ ИНОАГЕНТОВ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЯТЬ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ПИСКАРЕВ ПРАЙМ, 10.06.2022
налоги, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДЕПУТАТЫ ГД ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ЛИШАЕТ ИНОАГЕНТОВ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЯТЬ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ПИСКАРЕВ