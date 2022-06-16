Ростуризм сделал основную работу по обнулению НДС для туроператоров
Догузова: Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужна проработка в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ.
"Мы как ведомство со своей стороны основную часть работы провели, мы видим целесообразность", — сказала Догузова, добавив, что вопрос требует проработки с финансово-экономическим блоком правительства.
Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.
Ростуризм счет целесообразным распространить эту меру и на туроператоров как часть общей экосистемы туризма и инициировал работу в этом направлении.
https://1prime.ru/nalogy/20220616/837195050.html
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