Силуанов высказался о "незыблемости" налоговой политики
Силуанов считает, что говорить о незыблемости налоговой политики в ближайшие годы нельзя
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Налоги должны, налоги наш инструмент бюджетно-экономической политики. Налоги всегда носят стимулирующий характер и мы всегда подстраиваем налоговую политику под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать. Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное было бы неправильно", — сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме.
Он подчеркнул, что Минфин проводит налоговые маневры (где-то уменьшает налогообложение, где-то повышает) с учетом тех решений, которые требует сегодняшний день.
"В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения", — добавил глава Минфина.
https://1prime.ru/nalogy/20220620/837233709.html
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