МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. В Минфине оценили расходы на обслуживание российского госдолга

"Налоги должны, налоги наш инструмент бюджетно-экономической политики. Налоги всегда носят стимулирующий характер и мы всегда подстраиваем налоговую политику под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать. Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное было бы неправильно", — сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Он подчеркнул, что Минфин проводит налоговые маневры (где-то уменьшает налогообложение, где-то повышает) с учетом тех решений, которые требует сегодняшний день.

"В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения", — добавил глава Минфина.