МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса. Силуанов высказался о "незыблемости" налоговой политики

На заседании бюджетного комитета в Госдуме в понедельник рассматривается документ Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

"Я бы отметил как раз, что в основных направлениях недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок", — сказал Кудрин, выступая на комитете.

Он добавил, что в ходе рассмотрения конкретных параметров бюджета правительство может вернуться к таким решениям, что конечно "снижает качество" документа.

"Потому что это одно из базовых правил, которое бизнес закладывает в свои основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы", — подчеркнул глава Счетной палаты.