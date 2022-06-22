МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил внести сразу три поправки в проект документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", сообщают "Известия". Минфин оценил дополнительные затраты бюджета на льготную ипотеку под 7%

Министерство предлагает освободить от уплаты НДФЛ компенсационные выплаты при увольнении. На сегодняшний день освобождение от уплаты этого получают лишь те сотрудники, которых увольняют по сокращению или в случае ликвидации компании.

В то же время Минфин предлагает расширить право на получение налогового вычета за медицинские услуги для недееспособных детей. На текущий момент максимальная планка израсходованной на лечение суммы составляет 120 тысяч рублей в год, а вернуть можно только 13% от нее, или 15,6 тысячи рублей. При этом получить льготу можно только до определенного возраста — 18 лет, в отдельных случаях — до 24 лет.

Также министерство предлагает для освобождения граждан от НДФЛ наделить регионы правом самостоятельно понизить минимальный срок владения имуществом при сделках с недвижимостью, которая была подарена, приватизирована или унаследована. В настоящий момент минимальный срок составляет три года, если недвижимость подарил близкий родственник, и пять лет — в других случаях.