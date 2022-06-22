МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин России собирается изъять у "Газпрома" 416 миллиардов рублей в виде разового увеличения суммы НДПИ в 2022 году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на поправки к Налоговому кодексу, которые подготовило министерство. Украина подаст в арбитраж на "Газпром" из-за недоплаты за транзит

В пояснительной записке к документу решение обосновывается тем, что на европейских рынках выросли цены на газ, уточняет издание. Речь идет не о постоянном, а о единовременном изъятии средств у компании.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей", — цитирует газета текст поправок.

По данным издания, законопроект уже прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности и, скорее всего, будет одобрен правительством. Россиянам раскрыли, почему “Газпром” не бьется за “Северный поток”

Газета напомнила, что в 2015 году Минфин уже увеличивал для "Газпрома" НДПИ. Это объяснялось тем, что министерство добивалось перечисления в бюджет половины прибыли компании, и если монополия одобряла размер дивидендов меньше 50%, то Минфин "добирал" необходимый объем за счет НДПИ.

В этом году "Газпром" объявил, что по итогам 2021 года намерен выплатить рекордные за всю историю дивиденды в 52,53 рубля за акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1,24 триллиона рублей, или 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Собрание акционеров "Газпрома", на котором выплата должна быть утверждена, планируется провести 30 июня. Пока неясно, будет ли размер дивидендов скорректирован на выплату дополнительного НДПИ, добавляет издание.