Силуанов допустил точечные настройки по снижению налогового бремени для некоторых отраслей
ВОЗМОЖНЫ ТОЧЕЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ ДЛЯ РЯДА ОТРАСЛЕЙ В РФ — СИЛУАНОВ
https://1prime.ru/nalogy/20220629/837324836.html
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ВОЗМОЖНЫ ТОЧЕЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ ДЛЯ РЯДА ОТРАСЛЕЙ В РФ — СИЛУАНОВ
https://1prime.ru/nalogy/20220629/837324836.html
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