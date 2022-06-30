МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума принял во втором чтении законопроект, который позволит временно увеличить в текущем году НДПИ для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Третье чтение запланировано на 5 июля. Акционеры "Газпрома" сочли выплату дивидендов за 2021 год нецелесообразной

Первоначальная редакция документа вносила различные изменения в налоговое законодательство, направленные на поддержку граждан и бизнеса. В рамках второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку к нему, которая временно повышает НДПИ для "Газпрома" с сентября по ноябрь.

Согласно поправке, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".

"Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей", — пояснили РИА Новости в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам. Акции "Газпрома" обвалились на новостях о дивидендах

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", решение о единовременном изъятии средств у компании обосновывается тем, что на европейских рынках выросли цены на газ.

Газета напомнила, что в 2015 году Минфин уже увеличивал для "Газпрома" НДПИ. Это объяснялось тем, что министерство добивалось перечисления в бюджет половины прибыли компании, и если монополия одобряла размер дивидендов меньше 50%, то Минфин "добирал" необходимый объем за счет НДПИ.