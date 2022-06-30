МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Решать проблему с акцизом на жидкую сталь в России нужно сейчас, потому что намерение Минфина перенести уточнение формулы по нему на период осенней сессии добавит отрасли новые проблемы. Об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. В Минфине считают невозможной отмену акциза на жидкую сталь

"К осени, когда Минфин планирует начать поиск решения проблемы (по внесению изменений в формулу акциза на жидкую сталь — ред.), уже могут быть остановлены многие агрегаты непрерывных производств, и начнется высвобождение персонала", — сообщил депутат.

По его словам, это вызовет необходимость решать уже проблемы совсем другого порядка и потребует гораздо более жестких антикризисных мер.

"Инициатива депутатов по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ в крайне непростой ситуации на металлургических предприятиях отражает необходимость скорейшего решения проблем", — подчеркнул Канаев.