МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Нулевая ставка НДС для гостиниц и объектов туристической индустрии начала действовать в России с 1 июля, она будет распространяться на действующие отели, а также на нововведенные в 2022 году. Госдума во втором чтении освободила от НДС покупку бриллиантов у банков

Президент России Владимир Путин в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики. В законе содержится в том числе предложенная Ростуризмом мера — установление нулевой ставки НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.

Соответствующая мера вводится федеральным законом в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нулевая ставка НДС для уже работающих гостиниц будет действовать до 30 июня 2027 года. Для новых объектов и для объектов, прошедших реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала, что обнуление НДС для гостиниц позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей. Кроме того, мера будет способствовать поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества в гостиничной сфере.