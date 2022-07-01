МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса начнет действовать в Москве с 1 июля, применить его смогут около 183 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей города, сообщается на сайте мэра столицы. Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

"Новый налоговый режим могут применять зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом. Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Ефимов добавил, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог, за них это сделают налоговые органы. Налогоплательщики на этом режиме не должны будут сдавать декларации и отчеты, а также платить взносы за медицинское, пенсионное и социальное страхование.

"Как и на стандартной упрощёнке, налогоплательщики на АУСН могут выбрать объектом налогообложения "доходы", ставка по которому составит восемь процентов, и "доходы минус расходы" со ставкой 20 процентов. На объекте "доходы" налог можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора. На время проведения эксперимента, до конца 2027 года, ставки останутся неизменными", — дополняется в сообщении со ссылкой на руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

Уточняется, что налоговый период по АУСН составляет календарный месяц, внести средства необходимо до 25-го числа. Налог посчитает инспекция Федеральной налоговой службы и пришлет уведомление в личный кабинет налогоплательщика до 15-го числа месяца, следующего за отчетными.