МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к Федеральной налоговой службе с просьбой снизить налог на торговые сети, чтобы они не повышали цены на товары первой необходимости, сообщают "Известия". Ритейлеры попросили понизить НДС на товары первой необходимости

Как поясняет издание, речь идет об отсрочке на 12 месяцев на уплату страховых и налоговых взносов в третьем квартале 2022 года. По словам председателя президиума АКОРТ Игорь Караваева, благодаря отсрочке ретейлеры смогут высвободить ресурсы для сохранения нынешних цен и обеспечения стабильности поставок.

Караваев отметил, что для поддержки покупателей торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7%, а в ряде случаев — до 5%, несмотря на то, что такая стоимость не покрывает операционные расходы.

"Снижение ставки НДС на продовольственные товары первой необходимости позволит продолжить сдерживать рост потребительских цен на эту категорию товаров на долгосрочной основе", — заявил председатель президиума АКОРТ.