МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об особенностях обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) операций по реализации цифровых финансовых активов (ЦФА). Совфед разрешил правительству регулировать трудовые отношения при спецмерах

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.

Документ устанавливает особенности налогообложения операций с ЦФА и утилитарными цифровыми правами (УЦП) во многом по аналогии с ценными бумагами. Необходимость определения отдельного порядка налогообложения деятельности с такими цифровыми активами является одним из ключевых условий эффективного функционирования цифровой экономики, полноценной реализации цифровых проектов и развития конкурентоспособного рынка цифровых прав в РФ, поясняло правительство.

Закон освобождает от НДС операции по реализации на территории России цифровых финансовых активов, а также услуги операторов информационных систем, в которых они выпускаются, и услуги операторов обмена ЦФА по допуску цифровых прав к обращению в таких системах. Эта льгота будет касаться и некоторых других услуг этих операторов, за исключением консультационных и услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения. Совфед утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год

Для российских операторов ставка налога на прибыль составит 13% (при превышении налогооблагаемой базы 5 миллионов рублей в год — 15% с суммы превышения), а для иностранных операторов — 15%. Доходы по операциям иностранных организаций с ЦФА и цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и УЦП, которые не имеют своих представительств в России, но получают доходы от источников в РФ, будут облагаться налогом на прибыль. Исчислить, удержать и уплатить налог должен будет выплачивающий такой доход оператор.

Исчисление, удержание и уплату НДФЛ с доходов от цифровых активов будут осуществлять налоговые агенты, то есть операторы информсистем или обмена ЦФА. При реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ иностранными лицами в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП, налоговыми агентами признаются операторы информсистем, в которых выпущены эти права. Законом также предусматривается возможность хеджирования рисков с помощью ЦФА и особый порядок налогообложения таких операций.

Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.