МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" — на 1,248 триллиона за три месяца — за счет надбавки к налогу. Совфед отменил НДФЛ при продаже золота в слитках

Согласно документу, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды, начало которых приходится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".

Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей, пояснили разработчики.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.