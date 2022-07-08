МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Эксперт рассказал, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного

"Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных", — сообщил депутат в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что любые спекуляции на счёт являются провокацией, а сам механизм будет вреден и контрпродуктивен. Бурматов отметил, что большинство россиян считают своих питомцев членами семьи, а не имуществом.

"Члены семьи налогами не облагаются", — заключил он.