В Госдуме исключили введение налога на домашних животных
Депутат Бурматов заявил, что домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
"Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных", — сообщил депутат в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что любые спекуляции на счёт являются провокацией, а сам механизм будет вреден и контрпродуктивен. Бурматов отметил, что большинство россиян считают своих питомцев членами семьи, а не имуществом.
"Члены семьи налогами не облагаются", — заключил он.
https://1prime.ru/nalogy/20220708/837429678.html
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