МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Домашние животные в России никогда не будут облагаться налогом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

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"Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных", — сообщил депутат в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что любые спекуляции на счёт являются провокацией, а сам механизм будет вреден и контрпродуктивен. Бурматов отметил, что большинство россиян считают своих питомцев членами семьи, а не имуществом.

"Члены семьи налогами не облагаются", — заключил он.