МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов. Минпромторг возобновил льготное автокредитование и лизинг

Как стало известно накануне, шесть предприятий были освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале 2022 года — четыре из них занимаются машиностроением: ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других производят специальные стали: АО "ВТЗ" и АО "Корпорация Красный октябрь". Соответствующий проект приказа был одобрен Минфином РФ.

"Конечно, таких предприятий будет больше. Сейчас вы видите тех, кто правильно оформил и подал соответствующие заявки, таким Минфин уже все согласовал… Дальше будем расширять список", — отметил Евтухов.

Составить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, в апреле поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В перечень войдут компании, которые производят жидкую сталь для собственных нужд. Отмечалось, что мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности. Список предприятий утверждает Минпромторг РФ.