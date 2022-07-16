МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассмотрит возможность снижения НДС для социально значимых товаров, о котором просили ритейлеры, и оценит целесообразность такого решения, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минпромторг надеется на активизацию расчетов в нацвалютах в рамках ШОС

В конце июня сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась с письмом к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли. Среди предложений — снижение НДС на социально значимые товары для сдерживания продуктовой инфляции.

"Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5-10%. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция. Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас, якобы, будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались. Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет", — прокомментировал Евтухов.

"В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное — возможные последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведёт ли это к снижению цен, или нет", — добавил он.

Евтухов также отметил, что сейчас Минпромторг поддерживает отрасль с помощью льготных рыночных инструментов: сокращаются цепочки посредников, развивается многоформатная розница. "Мне кажется, в подобной работе больше практического смысла и пользы, чем пытаться обнулить налоги", — подчеркнул замминистра.