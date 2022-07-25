МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников отчитываться о платежах по кредитам, сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил участвовавший в его обсуждении источник. Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний

"Минтруд разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, которые ужесточат контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий законопроект глава ведомства Антон Котяков вынес на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности", — пишет издание, отмечая, что по итогам заседания документ был поддержан. В издании отметили, что с законопроектом согласны МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие ведомства.

РБК пишет, что планы Минтруда обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений отчитываться о расходах коснутся директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами. Им придется отчитываться и за расходы супругов и несовершеннолетних детей. При этом по действующим правилам, как отмечает издание, эти категории граждан обязаны сообщать только о доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера, чиновники же и так отчитываются и о доходах, и о расходах.

В пресс-службе Минтруда РБК подтвердили, что законопроект был одобрен на заседании правкомиссии на прошлой неделе.

Минтруд, как пишет издание, предлагает распространить действие законопроекта и на кредиты — взятие, погашение и вообще на все сделки, которые предусматривают рассрочку платежа. "Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) (впоследствии — сведения о погашении таких кредитов (займов)", — сообщили изданию в Минтруде.