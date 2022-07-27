МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Инициатива Минфина, которой предлагается, чтобы сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за границы, платили налоги в РФ, затронет прежде всего IT-отрасль, прокомментировал РИА Новости ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин. Чернышенко назвал срок преодоления последствий санкций для IT-отрасли

Во вторник пресс-служба Минфина сообщила, что министерство предлагает закрепить в законе, чтобы сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа и находящиеся за пределами страны более 183 дней в году, платили налоги в РФ – Минфин подготовил соответствующие поправки в законодательство.

"В первую очередь такие изменения (предложения Минфина — ред.) коснутся сотрудников иностранных представительств и IT-компаний, для которых дистанционный формат работы в последние годы стал нормой", — считает эксперт. Он добавил, что если инициатива Минфина будет поддержана, то "российские компании будут удерживать из зарплат всех сотрудников, проживающих за пределами России более 183 дней, НДФЛ по ставке 30%".

При этом Тухватуллин напомнил, что на сегодняшний день в РФ введен ряд льгот для сотрудников IT-сектора, в том числе специальные ипотечные программы, а также отсрочка от призыва в армию.

В то же время эксперт выразил мнение, что озвученное Минфином предложение "отчасти вступает с противоречие с политикой расширения преференций для квалифицированных специалистов IT-отрасли".