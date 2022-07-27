МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Налоговая инициатива Минфина поспособствует прекращению утечки квалифицированных российских кадров на Запад. Об этом рассказала РИА Новости руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Минфин предложил ввести налоговую "упрощенку" для инвестиционных советников

По словам эксперта, политика западных стран по созданию негативного образа российской экономики приводит к оттоку квалифицированных специалистов из страны. Для сохранения ценных кадров необходимо принимать контрмеры.

Одна из таких мер — законопроект Министерства финансов с рядом налоговых новаций, отметила Авдеева. Ведомство предложило закрепить в Налоговом кодексе норму о том, что выплачиваемые отечественными компаниями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, будут отнесены к доходам от российских источников.

Отмечается, что в случае принятия этой нормы, уехавшие за рубеж сотрудники российских компаний продолжат платить подоходный налог с зарплаты в российскую казну. Перечислять налоги за таких сотрудников будут работодатели, а ставка НДФЛ в этом случае может вырасти с 13%, которые установлены для налоговых резидентов РФ, до 30%, установленных для нерезидентов.

Авдеева подчеркнула, что этот проект стратегически необходим как для экономики, так и для граждан, "ведь в долгосрочной перспективе все это напрямую связано с ростом благосостояния в нашей стране".