МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин в скором времени достигнут компромиссного решения по установлению нулевой ставки НДС на ремонт гражданских судов. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мишустин поручил Мантурову курировать работу Росрезерва

"Это очень актуальная и важная тема… В основном обслуживание судов, особенно рыболовецких… происходило… либо в Юго-Восточной Азии либо… в Турции, отчасти в Западной Европе. Сегодня пришло время, когда мы должны полностью обеспечить ремонт и морских, и речных судов у себя в стране, создав для этого экономические условия, чтобы это было выгодно реализовывать", — отметил заместитель председателя кабмина.

По его словам, Минпромторг и Минфин по поручению президента России Владимира Путина начали обсуждать возможность обнуления ставки НДС на гражданский судоремонт в сентябре 2021 года. "

Я уверен, что в ближайшее время мы найдем компромиссное решение, потому что выпадающих доходов нет — нужно создать, по сути, новую отрасль. А когда отрасль будет создана, появятся другие сопутствующие поступления в бюджет, будут создаваться новые рабочие места, будут формироваться новые компетенции", — добавил вице-премьер.

Ранее в апреле Мантуров называл возможность обнуления НДС одной из самых актуальных мер стимулирования и поддержки развития отечественного судоремонта.