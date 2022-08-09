МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Справедливая Россия — За правду" предлагает повысить налоги для владельцев яхт, вертолетов и дорогой недвижимости, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале партии. Миронов предложил отменить комиссию за эквайринг для самых важных товаров

"Ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов предлагает председатель партии Сергей Миронов. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", — говорится в сообщении.

В законопроекте говорится, что повышенные налоги должны платить владельцы автомобилей дороже 10 миллионов рублей, собственники недвижимости стоимостью от 50 миллионов рублей и владельцы яхт, самолетов и вертолетов стоимостью выше 25 миллионов рублей, уточняется в сообщении.