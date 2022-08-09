Партия Миронова предложила повысить налоги для владельцев яхт и вертолетов
Эсеры предлагают повысить налоги для владельцев яхт, вертолетов и дорогой недвижимости
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Справедливая Россия — За правду" предлагает повысить налоги для владельцев яхт, вертолетов и дорогой недвижимости, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале партии.
"Ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов предлагает председатель партии Сергей Миронов. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", — говорится в сообщении.
В законопроекте говорится, что повышенные налоги должны платить владельцы автомобилей дороже 10 миллионов рублей, собственники недвижимости стоимостью от 50 миллионов рублей и владельцы яхт, самолетов и вертолетов стоимостью выше 25 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/nalogy/20220809/837742239.html
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