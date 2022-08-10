МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ. В Госдуму внесли проект о налоговом возврате для работающих пенсионеров

Предусмотренная проектом льгота коснется передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Также изменения коснутся прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

Как отметил Минфин, льгота не касается программ для ЭВМ и баз данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. Такая ситуация, по данным министерства, сложилась из-за запрета включать в единые реестр российских программ сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.

Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в Госдуму — в феврале 2023 года, говорится в материалах к проекту.