МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды упадут в августе на 25% по сравнению с июльским показателем и составят 2,412 триллиона рублей, консенсусно оценили эксперты, опрошенные РИА Новости. Минфин хочет отменить НДС для разработчиков программ военного назначения

Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 2,505 триллиона рублей, BCS Global Markets — 2,341 триллиона, банка "Зенит" — 2,39 триллиона рублей

Налоговый период начнется 15 августа, когда уплачиваются страховые выплаты: 850 миллиардов рублей — по оценке Промсвязьбанка, 656 миллиардов — по оценке BCS Global Markets и 805 миллиардов рублей — банка "Зенит".

Пик платежей придется на 25 августа: по оценке Промсвязьбанка, НДС, НДПИ и акцизы составят 400 миллиардов, 720 миллиардов и 185 миллиардов рублей соответственно. BCS Global Markets оценил эти выплаты в 300 миллиардов, 651 и 206 миллиардов рублей, банк "Зенит" — в 250 миллиардов, 610 и 70 миллиардов рублей соответственно.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, комментирует Роман Наумов из BCS Global Markets.