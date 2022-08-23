МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компании из ЛНР, ДНР, России и освобожденных регионов, действующие на территории Запорожской области, освободили от двойного налогообложения. Об этом сообщил РИА Новости представитель руководства налоговой службы региона. На Московском финансовом форуме обсудят налоговую политику нового времени

"Принято постановление об избежании двойного налогообложения, что позволяет исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле товарами субъектами хозяйствования из других освобожденных регионов, из Донецкой и Луганской народных республик, а также компаниями из России", — отметил он.

Также подчеркивается возможность уменьшения налога с оборота на суммы НДС, предъявленные российскими поставщиками топлива, для снижения цены бензина и дизеля на заправках.