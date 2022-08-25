МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Введение единого налогового счета налогоплательщика на всей территории России создаст более комфортные налоговые условия для ведения бизнеса, а также позволит бизнесменам сократить издержки, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Компании в Запорожской области освободили от двойного налогообложения

"Вот этот единый налоговый счет… запустился сейчас в экспериментальном режиме, и со следующего года уже вся страна перейдёт на эту единую упрощённую систему платежей, которая очень серьёзно сократит издержки для нашего бизнеса", — сказал он.

В настоящее время плательщик заполняет большое количество платежных поручений. Президент России Владимир Путин в июле текущего года подписал закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего гражданам и организациям уплачивать все налоги одним платежом.

Предполагается, что внедрение единого налогового счета облегчит налогоплательщикам уплату налогов, сократит время оформления расчетных документов, а также исключит наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Глава ФНС также обратил внимание на то, что единый платеж позволит избежать проблем с невыясненными платежами, а также ускорит время возврата налога. "У нас более 30 миллионов невыясненных платежей в год – вот это всё уходит. И возврат налога, если у меня, например, есть переплата, компания сможет получить в течение суток, то есть, по сути, как оперирует банковским счётом, так же она будет оперировать и налоговым счётом", — пояснил он.

Как отметил Егоров, введение единой упрощенной системы платежей создаст оптимальные условия для микропредприятий. "Представляете, у них больше нет страховых платежей, всё погружается в единую точку, а подоходный налог переходит на банковскую систему. То есть не надо тратиться вообще на налоговый учёт, теперь этим занимаемся мы", — заключил он.