МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ФНС оценила роль единого налогового счета в России

"Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", — сказал он.

Егоров отметил, что россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом.

Глава налогового ведомства также отметил, что оно часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определённое время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны. "Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", — пояснил он.

Выступая в июне на брифинге, Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления физическим лицам налоговых выплат — на учебу, на лечение, на покупку имущества. При этом, несколькими месяцами ранее глава ФНС сделал акцент, что срок предоставления вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней.

Тогда же он отметил, что более 4,5 миллиона россиян с начала текущего года получили возмещения налогов на общую сумму свыше 267 миллиардов рублей против 287 миллиардов рублей за весь 2021 год.