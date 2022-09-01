МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны собирается с октября снизить ставку НДС на газ с 21% до 5% на фоне сложной ситуации на энергетическим рынке. Mundo: cельхозсектор Испании понес убытки из-за жары и засухи

"Правительство собирается предложить снизить ставку НДС на газ с 21% до 5%… мы сделаем это, начиная с октября ", — заявил Санчес в интервью радиостанции Cadena SER.

Он отметил, что новая мера будет действовать до 31 декабря, но не исключил ее продления и на 2023 год.