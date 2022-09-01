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Власти Испании снизят ставку НДС на газ из-за энергокризиса в октябре
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Премьер Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны собирается с октября снизить ставку НДС на газ с 21% до 5% на фоне сложной ситуации на энергетическим рынке... ПРАЙМ, 01.09.2022
налоги, экономика, новости, испания, ставка ндс, энергетический кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны собирается с октября снизить ставку НДС на газ с 21% до 5% на фоне сложной ситуации на энергетическим рынке.
"Правительство собирается предложить снизить ставку НДС на газ с 21% до 5%… мы сделаем это, начиная с октября ", — заявил Санчес в интервью радиостанции Cadena SER.
Он отметил, что новая мера будет действовать до 31 декабря, но не исключил ее продления и на 2023 год.