МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" в первом полугодии 2022 года заплатила рекордные налоги в размере 2,1 триллиона рублей, что на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

"Налоговая нагрузка в нефтяной отрасли, не адаптированная к изменившимся внешним условиям, является самой высокой в стране и продолжает расти. По итогам 1 полугодия 2022 года налоговые изъятия у компании достигли рекордного уровня 2,1 триллиона рублей (рост 20% к 1 полугодию 2021 года)", — говорится в релизе "Роснефти".

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