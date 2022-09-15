МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ готовит донастройку налога на доход по депозитам, чтобы владельцы долгосрочных вкладов также имели право на необлагаемый минимум, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов в рамках Московского финансового форума. В Минфине заявили, что не планируют системных изменений в НДПИ

"Сейчас из ключевого – готовим определенные корректировки в части НДФЛ. Планируем совершенствование индивидуальных инвестиционных счетов для стимулирования долгосрочных сбережений, а также донастройку налогообложения процентов по депозитам, чтобы долгосрочные вклады также имели право на вычет необлагаемых минимумов", — сказал Сазанов.

С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывалась по установленной в законе формуле: произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Так, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тысячи рублей, а за 2022 год он получался 85 тысяч рублей.

При этом в невыгодных условиях оказывались владельцы долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока, поскольку сумма дохода, полученная за несколько лет сразу и выплаченная в конце срока, могла существенно превышать необлагаемый минимум.

В марте текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. Теперь НДФЛ с дохода по депозитам заработает только со следующего года, а платить его придется только в 2024 году.

Этим же законом уточнялись и правила налогообложения доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года. По ним необлагаемый доход должен определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход. Однако проблему с налогообложением процентов по долгосрочному вкладу эти изменения не решали.

РИА Новости выступило информационным партнером Московского финансового форума.

Полный текст интервью читайте на сайте 1.prime.ru в 12.30 мск.