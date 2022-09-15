МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует в начале 2023 года подготовить свои предложения по совершенствованию налогового режима индивидуального инвестиционного счета (ИИС), они направлены на повышение эффективности этого инструмента, но не предполагают увеличения вычета, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов в рамках Московского финансового форума. Минфин готовит донастройку налога на доход по депозитам

"Мы сейчас с коллегами из профильных департаментов Минфина прорабатываем вопрос по совершенствованию ИИС в целом. В начале следующего года выйдем к каким-то конкретным предложениям. Расширять вычет не планируется, сейчас у нас нет источников для этого, но будем донастраивать налоговый режим для повышения эффективности этого инвестиционного инструмента", — сказал Сазанов.

Частные лица в России с 2015 года могут открыть ИИС у брокера или управляющей компании для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИС в течение календарного года, ограничена миллионом рублей.

При этом сами счета делятся на два типа в зависимости от выбранного варианта налогового вычета. ИИС первого типа предполагает вычет по НДФЛ на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (то есть возврат до 52 тысяч рублей в год), а второй тип дает право на освобождение от налогообложения всей суммы дохода при закрытии счета.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщал о совместной работе регулятора и Минфина над развитием ИИС, в частности, направленной на введение ИИС-3, который должен стать инструментом долгосрочных сбережений граждан.

РИА Новости выступило информационным партнером Московского финансового форума.

Полный текст интервью читайте на сайте 1.prime.ru в 12.30 мск.