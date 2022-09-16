МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев из фракции "Единая Россия" и член комитета по энергетике Григорий Шилкин, представляющий "Новых людей", внесли в нижнюю палату парламента проект закона, предполагающий отмену НДФЛ для семей с двумя и более детьми при продаже земли. Об этом сообщила пресс-служба Пискарева. В Госдуму внесут законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе

Как уточняется, мера будет действовать при продаже земельного участка и возведенных на нем хозяйственных построек. Полученные средства россияне смогут в том же году потратить на покупку другого жилья. При этом часть вырученных средств пойдет на погашение земельного налога и других налогов с продажи.

"Во многих регионах это существенные суммы. Так, например, в Республике Мордовия налог при продаже участка в десять соток в среднем может составить до 300 тыс рублей, в Ленинградской области — ещё больше, я уже не говорю про Подмосковье", — отметил парламентарий.

При этом семьи смогут воспользоваться такой льготой, если детям еще не исполнилось 18 лет. В случае, если дети обучаются на очной форме, возраст будет повышен до 24 лет.

Как отметили в пресс-службе, правительство поддерживает такую инициативу, а о необходимости содействовать улучшению жилищных условий граждан неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

"Предложенные изменения направлены на решение задач, поставленных главой государства, и позволят дополнительно поддержать семьи с детьми", — добавляется в сообщении..