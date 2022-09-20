Россия и Белоруссия договорились о разработке системы администрирования косвенных налогов
МИНСК, 20 сен — ПРАЙМ. Министерство по налогам и сборам Белоруссии и министерство финансов Российской Федерации подписали соглашение о проведении разработки и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов двух стран, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
Отмечается, что документ подписан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере.
Согласно соглашению, стороны осуществляют взаимодействие в целях разработки интегрированной системы администрирования косвенных налогов, ее внедрения и эксплуатации в двух странах в порядке и сроки в соответствии с техническим заданием.
Стороны обеспечивают внедрение системы в опытную эксплуатацию в ноябре 2022 года, в промышленную эксплуатацию – не позднее 31 января 2023 года. Результаты выполненных работ, предусмотренных соглашением, используются на территории Белоруссии и Российской Федерации без права передачи третьим сторонам.
Соглашение подписано 15 сентября, вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2025 года.
Ранее в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко отмечалось, что Россия и Белоруссия договорились заключить договоры об общих принципах взимания косвенных налогов и внедрить интегрированную систему их администрирования.
https://1prime.ru/nalogy/20220920/838176972.html