МИНСК, 20 сен — ПРАЙМ. Министерство по налогам и сборам Белоруссии и министерство финансов Российской Федерации подписали соглашение о проведении разработки и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов двух стран, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Россия и Белоруссия укрепляют союзную интеграцию, заявил Лавров

Отмечается, что документ подписан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере.

Согласно соглашению, стороны осуществляют взаимодействие в целях разработки интегрированной системы администрирования косвенных налогов, ее внедрения и эксплуатации в двух странах в порядке и сроки в соответствии с техническим заданием.

Стороны обеспечивают внедрение системы в опытную эксплуатацию в ноябре 2022 года, в промышленную эксплуатацию – не позднее 31 января 2023 года. Результаты выполненных работ, предусмотренных соглашением, используются на территории Белоруссии и Российской Федерации без права передачи третьим сторонам.

Соглашение подписано 15 сентября, вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко отмечалось, что Россия и Белоруссия договорились заключить договоры об общих принципах взимания косвенных налогов и внедрить интегрированную систему их администрирования.