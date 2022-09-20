МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство изучает возможность поднять налоги для экспортеров сырья и обсудит этот вопрос на заседании 20 сентября, передает "Коммерсант", ссылаясь на источники. В Минфине заявили, что не планируют системных изменений в НДПИ

Ожидается, что благодаря этой мере федеральный бюджет сможет в течение трех лет получить дополнительные три триллиона только от нефтегазовых компаний, при этом основная часть допдоходов поступит от экспортной пошлины на трубопроводный газ. Повышение затронет также экспортеров угля, нефти и удобрений.

Как сообщает газета, инициативу правительства могут реализовать через дифференцированную ставку. В этом случае при стоимости газа выше 300 долларов за тысячу кубометров пошлина поднимется до 50% по сравнению с нынешним уровнем в 30%.

Также правительство впервые всерьез обсуждает изъятие доходов у экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), но пока неясно, в какой форме, утверждают источники издания. Предполагается, что для этого введут пошлину на экспорт СПГ, что принесет госбюджету 200 миллиардов рублей в год. Кроме того, прорабатывается возможность повышения НДПИ для всех производителей газа.

Газета также отметила, что Минфин предлагает повысить экспортную пошлину на нефть в 2023 году примерно в 1,5 раза и продлить действие скорректированного демпфера на бензин на 2023–2025 годы. Ожидается, что эти меры в общей сложности принесут бюджету дополнительные 430 миллиардов рублей ежегодно.