МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В Германии следует заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио, заявил глава Минфина Кристиан Линднер, комментируя одновременный показ на немецком телевидении трех трансляций с похорон британской королевы. Германия столкнулась с рекордным ростом промышленной инфляции

Ранее Линднер выступал за ограничение зарплат директоров общественных СМИ Германии, так как, по его мнению, зарплата медиа-менеджеров не должна быть выше, чем у канцлера. Его предложения прозвучали на фоне коррупционного скандала с председателем совета управляющих первой программы немецкого телевидения ARD и директором телерадиокомпании RBB Патриции Шлезингер.

"Тот факт, что ARD, ZDF и Phoenix в прямом эфире и параллельно транслировали похороны королевы из Лондона, и каждый из них с собственным персоналом находились в Лондоне, ясно показывает, что существует значительный потенциал для экономии", — сказал министр в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, эта мера облегчит жизнь людей в период роста цен, а также послужит стимулом для общественного вещания сократить штат и "сосредоточиться на своей основной миссии".

В Германии с каждого домохозяйства взимается так называемый Rundfunkbeitrag — налог, с которого финансируется общественное телевидение и радио. Сам факт того, что сбор налога ведется вне зависимости от того, потребляют ли люди продукцию телерадиовещательных программ, уже много лет вызывает недовольство у многих граждан в ФРГ.