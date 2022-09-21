МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами. СМИ узнали о намерении властей повысить налоги для экспортеров сырья

Он отметил, что власти уже сделали первый шаг по внедрению прогрессивной шкалы налогообложения, увеличил сборы с годовых доходов выше пяти миллионов рублей.

"Следующий шаг надо сделать, необходимо освободить от уплаты НДФЛ наиболее низкооплачиваемые категории (россиян — ред.)", — заявил Шмаков.

По его словам, эта мера должна касаться тех граждан, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума.