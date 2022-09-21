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Профсоюзы призвали освободить от НДФЛ людей с низкими доходами
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Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами. Он отметил, что власти уже сделали первый шаг по внедрению... ПРАЙМ, 21.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами.
Он отметил, что власти уже сделали первый шаг по внедрению прогрессивной шкалы налогообложения, увеличил сборы с годовых доходов выше пяти миллионов рублей.
"Следующий шаг надо сделать, необходимо освободить от уплаты НДФЛ наиболее низкооплачиваемые категории (россиян — ред.)", — заявил Шмаков.
По его словам, эта мера должна касаться тех граждан, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума.