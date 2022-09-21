МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В повышении налоговой нагрузки в 2022 году нет необходимости, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Испания снизила налог на газ

"В этом году точно не нужно. Я думаю, что ни гражданам, ни компаниям. Там можно не только же налоги поднимать, можно взять что-то из запасов. А вот в следующем нужно будет думать, что получится", — отметил эксперт.

При этом, по его словам, изменится структура федерального бюджета, поскольку частичная мобилизация приведет к росту расходов.

При этом, он отметил, что новых источников покрытия этих расходов в текущем году не потребуется. "Сейчас увеличатся затраты бюджета, но за счет резервов, а дальше нужно будет более концептуальное решение", — добавил эксперт.

Ранее в среду российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

"У нас пока профицит был, но профицит был связан и с теми налогами, которые уплачивали за прошлый год. А сколько мы получим денег по налогам за этот год — это вопрос большой и сложный. Если все будет так же хорошо, как было, то не потребуется дополнительных усилий, а если нет, то будем думать", — подытожил Журавлев.