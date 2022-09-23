МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рост фискальной нагрузки на бизнес в проекте федерального бюджета России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов вызывает серьезную озабоченность у делового сообщества, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Кабмин накануне одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Минфин заложил в бюджет на трехлетку дополнительные доходы от экспорта СПГ и от повышения налогов в нефтегазе, включая пошлины на экспорт газа.

"Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей дали оценку проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы. Проект федерального бюджета готовился в непростых условиях. Вместе с тем ряд его положений вызывает серьезную озабоченность у делового сообщества", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается в заявлении, проект бюджета учитывает повышение фискальной нагрузки на бизнес: введение экспортной пошлины на удобрения и уголь, повышение НДПИ на уголь, повышение НДПИ на газ, изменение принципов расчета страховых платежей. В России нет необходимости в повышении налогов, считает эксперт

"При этом если о возможности корректировки НДПИ и введении экспортных пошлин на отдельные группы товаров бизнес хотя бы слышал в рамках обсуждений в прессе, то корректировки в части системы социального страхования стали сюрпризом, который противоречит договоренностям, достигнутым при рассмотрении закона о фонде и едином страховом взносе", — добавляется в релизе.

В РСПП указали на то, что "изначально предполагалось, что нагрузка на фонд заработной платы увеличится незначительно, но в итоге в проект бюджета была заложена предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2023 году для всех видов обязательного социального страхования – на уровне 1,917 миллиона рублей".

"Стоит в принципе обсудить направления корректировки фискальной системы с учетом того, что многие решения принимались в иных условиях – в "тучные годы" и до введения санкционных ограничений, которые сильно сократили рынки сбыта, потребовали перестройки логистики и сделали неактуальными (а в ряде случаев недоступными) использовавшиеся международные ценовые индексы", — добавляют в РСПП.