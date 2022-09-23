МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мобилизованные граждане имеют право на налоговые льготы, говорится на портале Объясняем.рф. Песков рассказал о готовящейся кредитной амнистии для мобилизованных

"В соответствии со статьёй 407 Налогового кодекса военнослужащим предоставляется льгота по уплате налога на имущество", — говорится на сайте.

Согласно этой статье, военнослужащие освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении одного объекта из каждой категории: квартиры, жилого дома, хозяйственной постройки, гаража или машино-места.

Также освобождаются от уплаты налога на имущество родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также члены семей, потерявшие кормильца.

Кроме того, граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, и руководители предприятий, призванные по мобилизации, могут на время призыва на военную службу по мобилизации воспользоваться положениями статьи 401 Гражданского кодекса, освобождающими от ответственности за нарушение обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности. Это касается, например, нарушения контрактных обязательств перед контрагентами.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.