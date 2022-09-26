МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые корректируют задним числом с 1 августа цену отсечения при взимании акциза на сталь до 30 тысяч рублей за тонну вместо прежних 300 долларов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Власти направят акциз с газировки на борьбу с диабетом

Отмечается, что сейчас акциз обнуляется, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже 300 долларов за тонну, что по нынешнему курсу составляет около 18 тысяч рублей. Теперь цена отсечения составит 30 тысяч рублей. При этом в августе цена сляба составляла 433 доллара за тонну, или 26,1 тысячи рублей. По оценкам Минфина, из-за этого изменения бюджет в этом году недосчитается 29,4 миллиарда рублей доходов. На период с 2023 года министерство ожидает сборы акциза в размере 38 миллиардов рублей в год.

Источники издания среди металлургических компаний утверждают, что корректировка акциза на жидкую сталь является важной мерой, но риски все равно остаются, так как не факт, что при текущей себестоимости производства планки в 30 тысяч рублей будет достаточно для обеспечения рентабельности.

Минфин также планирует временное увеличение НДПИ на уголь — с 1 января по 31 марта 2023 года: ставки для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля вырастут на 380 рублей за тонну. Это позволит привлечь в бюджет дополнительно 30 миллиардов рублей в год. Минфин спрогнозировал сокращение ФНБ в 2023 году

Таким образом, рентные налоги на горно-металлургический комплекс, в том числе НДПИ, экспортные пошлины на уголь и удобрения, а также акциз на сталь, составят 270 миллиардов рублей в 2022 году, 217 миллиардов в 2023 году, 226 миллиардов в 2024 году и 232,2 миллиарда в 2025 году.

Рентабельность угольных компаний, как добавляет газета, уже под ударом, в следующем году ситуация ухудшится на фоне ожидаемого снижения мировых цен на уголь. Собеседники издания на угольном рынке говорят, что продолжают продавать уголь на экспорт с существенным дисконтом. При этом себестоимость добычи в рублевом выражении существенно выросла (в некоторых случаях более чем на 60%) из-за повышения стоимости логистики, а также цен на топливо и взрывчатку.