"Газпром" за три года заплатит дополнительные 1,8 триллиона рублей налогов
Минфин планирует дополнительно изъять у "Газпрома" 1,8 триллиона рублей через НДПИ в 2023-2025
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Дополнительные налоговые изъятия у "Газпрома" через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируются в размере 50 миллиардов рублей в месяц в 2023-2025 годах, то есть суммарно в 1,8 триллиона рублей, следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму.
В документе указывается, что сумма налога для организаций-собственников объектов Единой системы газоснабжения (то есть "Газпрома") при добыче газа на всех участках недр, лицензия на которые выдана таким организациям, увеличивается.
"… за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, на величину 50 000, выраженную в миллионах рублей", — говорится в законопроекте. Налоговым периодом по НДПИ является месяц.
В тексте документа также отражено уже утвержденное на этот год увеличение НДПИ для "Газпрома" в сентябре-ноябре 2022 года на 416 миллиардов рублей в месяц, или на 1,248 триллиона рублей в сумме.
https://1prime.ru/nalogy/20220928/838286007.html
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