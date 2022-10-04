МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий аффинажные заводы и Гознак от НДС при реализации физлицам слитков драгоценных металлов. Госдума приняла закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций

Документ, внесенный депутатом Владиславом Резником ("Единая Россия"), направлен на развитие розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов (слитков аффинированного золота, серебра, платины, палладия и иных драгоценных металлов, приобретаемых и реализуемых физическими лицами в инвестиционных целях).

Законопроект освобождает от НДС операции аффинажных организаций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам. Аналогичная льгота предоставляется и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознаку. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

В последние годы потенциальный спрос физических лиц только на инвестиционное золото оценивался в объеме до 50 тонн в год, замечает Резник. А в текущих условиях беспрецедентных внешних санкций, отказа недружественных государств от исполнения своих обязательств перед РФ в долларах и евро, роста инфляционных ожиданий и рисков долгового кризиса в глобальной экономике спрос на инвестиционные драгоценные металлы со стороны частного сектора существенно вырос, указывает депутат.