МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство. В Херсонской области заработала программа "Материнский капитал"

"Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, переход для бизнеса будет максимально "бесшовным": уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически, а привести учредительные документы в соответствие с российскими законами можно будет до конца следующего года.

Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет нужно будет предоставить лишь два документа. Физлица смогут зарегистрироваться автоматически на основании сведений из МВД, которые появятся после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица".

Ведомство отметило, что для новых компаний и ИП, которые зарегистрируются в налоговой на новых территориях, Налоговый кодекс будет действовать сразу; для уже включенных в реестры юрлиц и бизнесменов – со следующего года. Военные освобождены от налога на имущество по некоторым объектам

"При необходимости все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса", — указали в ФНС.

Президент России Владимир Путин в среду 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.